Карло Анчелотти: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего»
Сегодня мадридцы сыграли с «Вильярреалом» (2:1) в Ла Лиге. Матч начался в 20:30 по московскому времени.
Предыдущая игра действующих чемпионов Испании, против «Атлетико» в Лиге чемпионов, началась в 23:00 и дошла до серии пенальти.
В связи с этим Анчелотти сказал, что клуб больше не согласится выступать без 72-часовой паузы.
– У нашей команды есть нечто особенное: характер, преданность делу. Но всегда так быть не может, и меня это злит.
Мы должны поблагодарить футболистов за потрясающие усилия, которые они прикладывают с 3 января. В особенности сегодня.
Это последний раз, когда мы играли без 72-часового отдыха. Мы никогда больше не будем так делать.
Мы дважды просили Ла Лигу о переносе, но ничего не добились. Это было в последний раз.
– Если поставят еще одну такую игру, без 72 часов отдыха, вы не выйдете на поле?
– Нет. Конечно нет, – заявил главный тренер «Реала».
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