Карло Анчелотти: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не собирается больше играть без 3 дней отдыха.

Сегодня мадридцы сыграли с «Вильярреалом » (2:1) в Ла Лиге. Матч начался в 20:30 по московскому времени.

Предыдущая игра действующих чемпионов Испании, против «Атлетико » в Лиге чемпионов , началась в 23:00 и дошла до серии пенальти.

В связи с этим Анчелотти сказал, что клуб больше не согласится выступать без 72-часовой паузы.

– У нашей команды есть нечто особенное: характер, преданность делу. Но всегда так быть не может, и меня это злит.

Мы должны поблагодарить футболистов за потрясающие усилия, которые они прикладывают с 3 января. В особенности сегодня.

Это последний раз, когда мы играли без 72-часового отдыха. Мы никогда больше не будем так делать.

Мы дважды просили Ла Лигу о переносе, но ничего не добились. Это было в последний раз.

– Если поставят еще одну такую игру, без 72 часов отдыха, вы не выйдете на поле?

– Нет. Конечно нет, – заявил главный тренер «Реала ».