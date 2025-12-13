Тебас о расизме в адрес Ямаля: «Больше всего критикуют выдающихся футболистов. Если бы Винисиус не был таким хорошим игроком, его бы, вероятно, не так часто критиковали»

Хавьер Тебас высказался об оскорблениях в адрес Ламина Ямаля.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу критики в интернете в адрес Ламина Ямаля и Винисиуса.

– В отчете Испанской обсерватории по расизму и ксенофобии Ламин Ямаль назван игроком, чаще всего подвергающимся атакам в интернете. Ваше мнение по этому поводу?

– Мы продолжим работать над тем, чтобы он не подвергался нападкам. Обычно больше всего критикуют выдающихся футболистов.

Так случилось и с Винисиусом . Если бы он не был таким хорошим игроком и таким лидером, его, вероятно, не так часто бы критиковали.

Тем не менее мы должны предотвращать любую агрессию.

А если игрок становится объектом целенаправленных нападок, мы должны быть еще ближе к нему, чтобы пресечь любые оскорбления или разжигание ненависти, – сказал Хавьер Тебас.

Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный