Чемпионат Италии. «Дженоа» против «Лечче». «Милан» сыграет в субботу, «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта» с «Интером» – в воскресенье
В Италии пройдут матчи 29-го тура Серии А.
В пятницу «Дженоа» примет «Лечче».
В субботу «Милан» сыграет на своем поле с «Комо».
В воскресенье «Наполи» и «Ювентус» проведут свои матчи в гостях с «Венецией» и «Фиорентиной» соответственно, «Интер» встретится на выезде с «Аталантой».
Чемпионат Италии
29-й тур
Италия. Серия А 14 марта 19:45
29 турЛуиджи Феррарис
Италия. Серия А 15 марта 14:00
29 турU-Power Stadium
Италия. Серия А 15 марта 19:45
29 турОлимпико ди Торино
Италия. Серия А 16 марта 11:30
29 турПьерлуиджи Пенцо
Италия. Серия А 16 марта 14:00
29 турРенато Далль'Ара
Италия. Серия А 16 марта 15:00
29 турОлимпийский стадион
Италия. Серия А 16 марта 17:00
29 турАртемио Франки
До матча
-XG-
Италия. Серия А 16 марта 19:45
29 турАдзурри д′Италия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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