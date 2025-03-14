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  • Чемпионат Италии. «Дженоа» против «Лечче». «Милан» сыграет в субботу, «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта» с «Интером» – в воскресенье
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Чемпионат Италии. «Дженоа» против «Лечче». «Милан» сыграет в субботу, «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта» с «Интером» – в воскресенье

В Италии пройдут матчи 29-го тура Серии А.

В пятницу «Дженоа» примет «Лечче».

В субботу «Милан» сыграет на своем поле с «Комо».   

В воскресенье «Наполи» и «Ювентус» проведут свои матчи в гостях с «Венецией» и «Фиорентиной» соответственно, «Интер» встретится на выезде с «Аталантой». 

Чемпионат Италии

29-й тур

Италия. Серия А 14 марта 19:45
29 тур
Луиджи Феррарис
Дженоа
До матча
-XG-
Лечче
Коэффициенты
Италия. Серия А 15 марта 14:00
29 тур
U-Power Stadium
Монца
До матча
-XG-
Парма
Коэффициенты
Италия. Серия А 15 марта 14:00
29 тур
Фриули
Удинезе
До матча
-XG-
Верона
Коэффициенты
Италия. Серия А 15 марта 17:00
29 тур
Сан-Сиро
Милан
До матча
-XG-
Комо
Коэффициенты
Италия. Серия А 15 марта 19:45
29 тур
Олимпико ди Торино
Торино
До матча
-XG-
Эмполи
Коэффициенты
Италия. Серия А 16 марта 11:30
29 тур
Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
До матча
-XG-
Наполи
Коэффициенты
Италия. Серия А 16 марта 14:00
29 тур
Ренато Далль'Ара
Болонья
До матча
-XG-
Лацио
Коэффициенты
Италия. Серия А 16 марта 15:00
29 тур
Олимпийский стадион
Рома
До матча
-XG-
Кальяри
Коэффициенты
Италия. Серия А 16 марта 17:00
29 тур
Артемио Франки
Фиорентина
До матча
-XG-
Ювентус
Коэффициенты
Италия. Серия А 16 марта 19:45
29 тур
Адзурри д′Италия
Аталанта
До матча
-XG-
Интер
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoАталанта
logoКальяри
logoРома
logoМилан
logoМонца
logoТорино
logoФиорентина
logoПарма
logoБолонья
logoДженоа
logoЮвентус
logoКомо
logoсерия А Италия
logoВенеция
logoЭмполи
logoИнтер
logoНаполи
logoЛацио
logoЛечче
logoВерона
logoУдинезе
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