Чемпионат Италии. «Дженоа» против «Лечче». «Милан» сыграет в субботу, «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта» с «Интером» – в воскресенье

В Италии пройдут матчи 29-го тура Серии А.

В пятницу «Дженоа» примет «Лечче».

В субботу «Милан» сыграет на своем поле с «Комо».

В воскресенье «Наполи» и «Ювентус» проведут свои матчи в гостях с «Венецией» и «Фиорентиной» соответственно, «Интер» встретится на выезде с «Аталантой».

Чемпионат Италии

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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