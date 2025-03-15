Мбаппе забил 30+ голов в 7-м сезоне подряд – это рекорд среди французов в топ-5 лиг

Килиан Мбаппе установил рекорд по голам в 7 сезонах подряд среди французов.

26-летний форвард «Реала» сделал дубль за шесть минут в первом тайме матча 28-го тура Ла Лиги против «Вильярреала » (2:1, перерыв). Мбаппе забил 30-й и 31-й гол в 44-й игре за «Мадрид ».

Таким образом, Килиан стал первым французским футболистом в истории, забившим 30+ голов в семи сезонах подряд в топ-5 лиг Европы.

В сезоне-2023/24 Мбаппе забил за «ПСЖ» 45 голов, а до этого – 41, 39, 42, 30, 39.

Подробная статистика выступлений чемпиона мира доступна здесь .

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