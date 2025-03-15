НХЛ. «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Бостон» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург » примет «Нью-Джерси », «Вашингтон » сыграет с «Сан-Хосе » в гостях, «Тампа » – с «Бостоном», «Филадельфия» будет противостоять «Каролине», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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