НХЛ. «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Бостон» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе» в гостях, «Тампа» – с «Бостоном», «Филадельфия» будет противостоять «Каролине», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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