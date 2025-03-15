Алли получил красную в первой игре за два года. Хавбек «Комо» вышел на 81-й и наступил Лофтус-Чику на голень на 90-й
Деле Алли удален в дебютной игре за «Комо».
Полузащитник, не игравший с февраля 2023 года, появился на поле на 81-й минуте матча с «Миланом» в 29-м туре Серии А.
На 90-й минуте, догоняя Рубена Лофтус-Чика, англичанин наступил соотечественнику на голень.
Сперва главный судья Маттео Маркетти показал Алли желтую, но, ознакомившись с видеоповтором, изменил решение и удалил 28-летнего футболиста.
Также спустя несколько минут красную за споры получил главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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