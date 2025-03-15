Алли получил красную в первой игре за два года. Хавбек «Комо» вышел на 81-й и наступил Лофтус-Чику на голень на 90-й

Деле Алли удален в дебютной игре за «Комо».

Полузащитник, не игравший с февраля 2023 года, появился на поле на 81-й минуте матча с «Миланом » в 29-м туре Серии А.

На 90-й минуте, догоняя Рубена Лофтус-Чика , англичанин наступил соотечественнику на голень.

Сперва главный судья Маттео Маркетти показал Алли желтую, но, ознакомившись с видеоповтором, изменил решение и удалил 28-летнего футболиста.

Также спустя несколько минут красную за споры получил главный тренер «Комо » Франсеск Фабрегас .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»