Депутат Свищев о государственной награде для Дзюбы: «Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Удивительно, почему об этом все молчат. Такие вещи замыливать нельзя»
36-летний нападающий «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.
– Артем Дзюба, являясь лучшим бомбардиром, несомненно, заслуживает, чтобы его отметили Российский футбольный союз и Министерство спорта. Инициатива представить его к награде должна исходить от клуба, РФС или от региональной федерации, которую Артем представляет.
Почему об этом пока все молчат, для меня удивительно, поскольку это хорошее достижение – лучший бомбардир всех российских турниров. К тому же он может в ближайшее время достичь серьезного результата в сборной России. Так что почему нет?
Это хороший ориентир и цель для молодежи – догнать и обогнать. Сегодня Дзюба, а завтра будет уже Иванов, Петров или Сидоров. Поэтому данные достижения должны оцениваться спортивными структурами, которые он представляет.
– Получается, вы за то, чтобы наградить Дзюбу?
– Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Если ты достиг определенных результатов, тебя надо наградить. Но действовать должен в первую очередь клуб. К тому же наградить стоит не только Дзюбу, но и тренеров, которые его воспитали – он же не с Луны свалился. Надо отмечать тренеров, команды, которые с ним работали. Это должна быть активная позиция РФС.
– Может быть, РФС отреагирует на ваши слова.
– Если РФС никак не отметит это достижение, тогда я готов включиться в это дело. Считаю, что Дзюба – яркий игрок, он действительно внес большой вклад в развитие футбола, играл во многих клубах, хороший бомбардир. Его обязательно нужно отмечать! Такого результата, которого он достиг, большинство спортсменов не достигнет никогда в жизни. Поэтому, считаю, такие вещи замыливать нельзя, – сказал депутат Госдумы.
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