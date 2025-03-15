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Куртуа о матче в субботу после игры в среду в ЛЧ: «Это ненормально, неуважение к «Реалу», кто-то мог получить травму. Можно играть в воскресенье, как в АПЛ»

Тибо Куртуа заявил о неуважении к «Реалу» со стороны Ла Лиги из-за календаря.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в среду в серии пенальти (4:2) после ничейного счета по итогам двух матчей (2:1, 0:1). Сегодня «сливочные» на выезде обыграли «Вильярреал» (2:1).

– Очень хороший матч. Начало было не самым лучшим, но это нормально, учитывая, что у нас было мало отдыха. Ногам было немного тяжело.

Мы хорошо отреагировали, сравняли счет, а затем быстро вышли вперед и хорошо защищались. Работы было много, все очень устали, но работа и преданность делу всей команды были очевидны.

«Вильярреал» идет пятым в таблице, играет хорошо, и на этом стадионе всегда сложно. Это три очень важных очка.

– Что скажете о Мбаппе?

Мбаппе – прекрасный игрок, он невероятен, он проявляет себя, когда нужен нам. Возможно, две игры против «Атлетико» были для него более сложными, там было не так много свободного пространства. Но сегодня он был в порядке и забил два гола. Я очень рад, это хорошая победа.

– Клуб заявил о недостатке отдыха.

– Мы играем тогда, когда нам приходится играть, нам не нужны оправдания. Я рад, что мы не проиграли, несмотря на недостаток отдыха. Это ненормально – играть 120 минут в среду, включая серию пенальти, играть на износ, а потом выходить на поле сегодня в 18:30. 

Я понимаю, что Ла Лига не любит, когда три топ-клуба играют в один день, но иногда это то, что нужно. В АПЛ так бывает много раз. Считаю, что это неуважение к нашей команде. Из-за недостатка отдыха кто-то мог получить травму.

Можно было бы играть в воскресенье, в супервоскресенье, как делают в Англии. То, что «Реал» играет первым, а затем «Атлетико» и «Барселона» – хорошо для телевидения, но иногда в игру вступают и другие интересы, – заявил голкипер «Мадрида» в эфире Real Madrid TV.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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