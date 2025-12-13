  • Спортс
  Хаманн о Карле: «17-летний парень затмевает таких звезд, как Кейн и Олисе. Когда Мусиала вернется, ему сначала нужно доказать, что он может превзойти Леннарта»
Хаманн о Карле: «17-летний парень затмевает таких звезд, как Кейн и Олисе. Когда Мусиала вернется, ему сначала нужно доказать, что он может превзойти Леннарта»

Дитмар Хаманн: Леннарт Карл затмевает Харри Кейна и Майкла Олисе.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн выразил восхищение игрой Леннарта Карла.

17-летний полузащитник мюнхенской команды забил 5 голов и сделал 2 передачи в 15 матчах с учетом Бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Впечатляет, что 17-летний парень, обладая такими техническими навыками и здоровой уверенностью в себе, затмевает таких звезд, как Харри Кейн и Майкл Олисе.

Я никогда ничего подобного не видел, такого влияния, какое он оказывает на ведущую европейскую команду.

Когда Джамал Мусиала вернется, ему сначала нужно доказать, что он может превзойти Карла.

Если Карл продолжит играть хотя бы приблизительно так же, просто нельзя позволить себе не взять его в состав сборной Германии на чемпионат мира», – сказал Дитмар Хаманн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
