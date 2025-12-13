Пулис о Слоте и Салахе: «Тренер понимает, что процессом руководит он. Мо должен посмотреть на Раша и Далглиша – даже у величайших наступает этап, когда клуб движется дальше»

Тони Пулис оценил разногласия Арне Слота и Мохамеда Салаха.

Бывший главный тренер клубов АПЛ Тони Пулис поделился мыслями по поводу конфликта главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота и вингера команды Мохамеда Салаха .

«И Слот, и Салах получают огромные зарплаты от «Ливерпуля »: один за тренерскую работу, другой – за игру. Оба несут ответственность за действия в интересах клуба, и ничто другое не должно этому мешать.

Личные мнения друг о друге не могут и не должны влиять на ситуацию – ни со стороны тренера, ни со стороны игрока. Клубу необходимо, чтобы все члены тренерского штаба и игроки были едины в своей цели – победа в матчах.

Никогда не видел, чтобы тренер выбрал состав, который, по его мнению, проиграет. На данный момент Салах не играет, потому что Слот не считает его футболистом основного состава.

Слот как тренер понимает, что может быть только один певец и исполняться только одна песня, и что он руководит процессом.

Как футболист Салах должен посмотреть на двух других великих игроков «Ливерпуля», забивших много голов, – Иана Раша и Кенни Далглиша , – и понимать, что даже у величайших игроков наступает этап в карьере, когда клуб движется дальше.

В «Ливерпуле» у Салаха была прекрасная возможность продемонстрировать свои фантастические способности.

За многие годы он по праву стал легендой «Энфилда», и если он уйдет в следующее трансферное окно, будем надеяться, что этот конфликт будет улажен, и болельщики смогут вспомнить те замечательные моменты, которые он им подарил», – сказал Пулис.