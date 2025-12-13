  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пулис о Слоте и Салахе: «Тренер понимает, что процессом руководит он. Мо должен посмотреть на Раша и Далглиша – даже у величайших наступает этап, когда клуб движется дальше»
1

Пулис о Слоте и Салахе: «Тренер понимает, что процессом руководит он. Мо должен посмотреть на Раша и Далглиша – даже у величайших наступает этап, когда клуб движется дальше»

Тони Пулис оценил разногласия Арне Слота и Мохамеда Салаха.

Бывший главный тренер клубов АПЛ Тони Пулис поделился мыслями по поводу конфликта главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота и вингера команды Мохамеда Салаха.

«И Слот, и Салах получают огромные зарплаты от «Ливерпуля»: один за тренерскую работу, другой – за игру. Оба несут ответственность за действия в интересах клуба, и ничто другое не должно этому мешать.

Личные мнения друг о друге не могут и не должны влиять на ситуацию – ни со стороны тренера, ни со стороны игрока. Клубу необходимо, чтобы все члены тренерского штаба и игроки были едины в своей цели – победа в матчах.

Никогда не видел, чтобы тренер выбрал состав, который, по его мнению, проиграет. На данный момент Салах не играет, потому что Слот не считает его футболистом основного состава.

Слот как тренер понимает, что может быть только один певец и исполняться только одна песня, и что он руководит процессом.

Как футболист Салах должен посмотреть на двух других великих игроков «Ливерпуля», забивших много голов, – Иана Раша и Кенни Далглиша, – и понимать, что даже у величайших игроков наступает этап в карьере, когда клуб движется дальше.

В «Ливерпуле» у Салаха была прекрасная возможность продемонстрировать свои фантастические способности.

За многие годы он по праву стал легендой «Энфилда», и если он уйдет в следующее трансферное окно, будем надеяться, что этот конфликт будет улажен, и болельщики смогут вспомнить те замечательные моменты, которые он им подарил», – сказал Пулис.

Что делать с Хаби Алонсо?30302 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Тони Пулис
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoИан Раш
logoКенни Далглиш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
7 минут назадТесты и игры
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
35 минут назад
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»
5 минут назад
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
22 минуты назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото