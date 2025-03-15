Галактионов о чемпионской гонке: «Локо» от нее и не отставал. Было много критики, но мы показали характер и боевитость. «Динамо» было острее в 1-м тайме, по ходу 2-го мы добавили»
– Отлегло, что прервали серию без побед? Не давило это?
– На кого? Нет, абсолютно, работали как работали.
Понятно, что в первом тайме у «Динамо» были моменты острее, когда они могли забивать, но удача была на нашей стороне. Важно, что мы по ходу второго тайма смогли добавить.
В первом тайме мы слишком аккуратно играли в единоборствах, могли бы и плотнее действовать, много теряли мяч. Нужно было где‑то успокоить игру, зацепиться за мяч, взять его под контроль. Немножко эмоции перехлестывали у наших ребят, наверное, это все с этим связано.
– Как состояние Пиняева, который был заменен?
– Дискомфорт в правой поверхности бедра вынудил его попросить замену. Посмотрим на степень тяжести, но, надеюсь, получится избежать серьезной травмы. Но матчи за сборную под большим вопросом.
– После мяча Сильянова долго проверялся мяч. О чем в этот момент думали?
– На планшете наши ассистенты видели, что офсайда не было, тем более мяч пошел от соперника. Быстрее бы принимали решение, холодно было.
– «Локомотив» в чемпионской гонке?
– Мы от нее и не отставали. Было много критики и различных мнений, но мы показали наш характер и боевитость, чем мы всегда славились, – сказал главный тренер «Локомотива».
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