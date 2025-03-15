ВАР 6 минут проверял гол «Локомотива» «Динамо» из-за возможного офсайда у Сильянова. Мяч засчитали
Видеоассистент долго проверял гол «Локомотива» «Динамо» на предмет офсайда.
На 76-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы Лукаса Фассона и Хуана Касереса мяч оказался у Александра Сильянова, и тот переправил его в ворота.
ВАР около 6 минут изучал момент в связи с тем, что автор гола мог находиться в положении вне игры. В итоге было установлено, что к Сильянову мяч попал от головы Касереса, главный судья Рафаэль Шафеев засчитал гол.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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