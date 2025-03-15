ВАР 6 минут проверял гол «Локомотива» «Динамо» из-за возможного офсайда у Сильянова. Мяч засчитали

Видеоассистент долго проверял гол «Локомотива» «Динамо» на предмет офсайда.

На 76-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы Лукаса Фассона и Хуана Касереса мяч оказался у Александра Сильянова , и тот переправил его в ворота.

ВАР около 6 минут изучал момент в связи с тем, что автор гола мог находиться в положении вне игры. В итоге было установлено, что к Сильянову мяч попал от головы Касереса, главный судья Рафаэль Шафеев засчитал гол.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»