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ВАР 6 минут проверял гол «Локомотива» «Динамо» из-за возможного офсайда у Сильянова. Мяч засчитали

Видеоассистент долго проверял гол «Локомотива» «Динамо» на предмет офсайда.

На 76-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы Лукаса Фассона и Хуана Касереса мяч оказался у Александра Сильянова, и тот переправил его в ворота.

ВАР около 6 минут изучал момент в связи с тем, что автор гола мог находиться в положении вне игры. В итоге было установлено, что к Сильянову мяч попал от головы Касереса, главный судья Рафаэль Шафеев засчитал гол.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
видеоповторы
logoЛукас Фассон
logoсудьи
logoАлександр Сильянов
logoХуан Касерес II
Рафаэль Шафеев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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