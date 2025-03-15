Хусанов забил в свои ворота в матче «Ман Сити» с «Брайтоном». Мяч отскочил в сетку от его ноги после удара Хиншелвуда

Абдукодир Хусанов поразил собственные ворота в игре с «Брайтоном».

«Манчестер Сити» встречается с «чайками» в 29-м туре АПЛ .

На 48-й минуте гости получили право на угловой удар, и после навеса и скидки мяч попал к полузащитнику Джеку Хиншелвуду . 19-летний футболист пробил с разворота и попал в ногу Хусанова , от которой мяч влетел в сетку.

Первоначально гол записали на Хиншелвуда, однако в итоге изменили на автогол игрока из Узбекистана.

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:2. Хусанов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: форвард «Челси» Джексон перехватил пас защитника головой вратарю. На 4-й новичок получил желтую