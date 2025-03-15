«Милан» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Милан» примет «Комо» в 29-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А