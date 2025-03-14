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Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Алавеса». «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Атлетико» примет «Барселону» в воскресенье

В Испании пройдут матчи 28-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Лас-Пальмас» примет «Алавес».

В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Вильярреалом» 

В воскресенье «Севилья» встретится на своем поле с «Атлетиком», «Барселона» проведет матч на выезде с «Атлетико».

Чемпионат Испании

28-й тур

Испания. Ла Лига 14 марта 20:00
28 тур
де Гран Канария
Лас-Пальмас
До матча
-XG-
Алавес
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 15 марта 13:00
28 тур
Хосе Соррилья
Вальядолид
До матча
-XG-
Сельта
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 15 марта 15:15
28 тур
Сон Моиш
Мальорка
До матча
-XG-
Эспаньол
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 15 марта 17:30
28 тур
Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
До матча
-XG-
Реал Мадрид
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 15 марта 20:00
28 тур
Монтиливи
Жирона
До матча
-XG-
Валенсия
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 16 марта 13:00
28 тур
Бутарке
Леганес
До матча
-XG-
Бетис
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 16 марта 15:15
28 тур
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
До матча
-XG-
Атлетик
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 16 марта 17:30
28 тур
Эль-Садар
Осасуна
До матча
-XG-
Хетафе
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 16 марта 17:30
28 тур
Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
До матча
-XG-
Реал Сосьедад
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 16 марта 20:00
28 тур
Метрополитано
Атлетико
До матча
-XG-
Барселона
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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logoЭспаньол
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logoЛа Лига
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результаты
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logoЖирона
logoРайо Вальекано
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logoВаленсия
logoРеал Сосьедад
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