Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Алавеса». «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Атлетико» примет «Барселону» в воскресенье
В Испании пройдут матчи 28-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Лас-Пальмас» примет «Алавес».
В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Вильярреалом»
В воскресенье «Севилья» встретится на своем поле с «Атлетиком», «Барселона» проведет матч на выезде с «Атлетико».
Чемпионат Испании
28-й тур
Испания. Ла Лига 14 марта 20:00
28 турде Гран Канария
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 15 марта 13:00
28 турХосе Соррилья
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 15 марта 17:30
28 турЭстадио де ла Серамика
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 16 марта 15:15
28 турРамон Санчес Писхуан
Испания. Ла Лига 16 марта 17:30
28 турКампо де Вальекас
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 16 марта 20:00
28 турМетрополитано
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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