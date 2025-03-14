Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Алавеса». «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Атлетико» примет «Барселону» в воскресенье

В Испании пройдут матчи 28-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Лас-Пальмас» примет «Алавес».

В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Вильярреалом»

В воскресенье «Севилья» встретится на своем поле с «Атлетиком», «Барселона» проведет матч на выезде с «Атлетико».

Чемпионат Испании

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги