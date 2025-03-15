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  • Арбитр-трансгендер впервые назначен на матчи сборных. Берман из Израиля обслужит игры женской команды Черногории U17 с Северной Ирландией и Казахстаном
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Арбитр-трансгендер впервые назначен на матчи сборных. Берман из Израиля обслужит игры женской команды Черногории U17 с Северной Ирландией и Казахстаном

Судья-трансгендер впервые назначен на международный матч.

30-летний арбитр Сапир Берман из Израиля назначен на матч женских сборных Северной Ирландии и Черногории U17 в квалификации Евро-2025. Встреча состоится 17 марта.

23 марта Берман также обслужит игру черногорской команды против сборной Казахстана, сообщает Ynet.

Опубликовал: Алексей Белоус
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женский футбол
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