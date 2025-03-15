«Реал» обыграл «Вильярреал» на выезде впервые за 8 лет – было 1 поражение и 6 ничьих

«Реал Мадрид» обыграл «Вильярреал» на выезде впервые за восемь лет.

Команда Карло Анчелотти победила на «Эстадио де ла Серамика » со счетом 2:1 в 28-м туре Ла Лиги благодаря дублю Килиана Мбаппе .

Таким образом, «Мадрид » одержал первую победу на «Вильярреалом » в гостях с февраля 2017 года, тогда был счет 3:2.

С тех пор команды 7 раз встречались в Вильярреале – хозяева победили 1 раз, еще 6 игр завершились вничью.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.