«Реал» обыграл «Вильярреал» на выезде впервые за 8 лет – было 1 поражение и 6 ничьих
«Реал Мадрид» обыграл «Вильярреал» на выезде впервые за восемь лет.
Команда Карло Анчелотти победила на «Эстадио де ла Серамика» со счетом 2:1 в 28-м туре Ла Лиги благодаря дублю Килиана Мбаппе.
Таким образом, «Мадрид» одержал первую победу на «Вильярреалом» в гостях с февраля 2017 года, тогда был счет 3:2.
С тех пор команды 7 раз встречались в Вильярреале – хозяева победили 1 раз, еще 6 игр завершились вничью.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Wildstat
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