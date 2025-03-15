«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 2-й на Западе
«Динамо» обыграло ЦСКА (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 7-я победа команды тренера Алексея Кудашова в 8 последних играх
На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 87 очков в 65 играх.
В следующем матче, 18 марта, «Динамо» Москва сыграет с «Авангардом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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