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  • Марцел Личка: «Динамо» провело отличную игру, но в атаке у нас нет киллера. Мы были лучше после перерыва. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча»
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Марцел Личка: «Динамо» провело отличную игру, но в атаке у нас нет киллера. Мы были лучше после перерыва. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча»

Марцел Личка считает, что «Динамо» не повезло в игре с «Локомотивом» (1:2).

«Всегда выигрывает команда, которая забивает голы. Мы провели отличную игру. В трех следующих матчах после игры с «Ростовом» команда продемонстрировала высокий уровень.

К сожалению, в атаке у нас нет киллера. Возможно, Константин Тюкавин не думал бы (в каких‑то моментах), а просто ударил – и мяч пошел бы в сторону ворот. Мне кажется, что могли забивать три мяча, но это футбол. Нужно поздравить соперника, «Локомотив» – хорошая команда.

После перерыва мы были лучше, больше владели мячом. Когда соперник повел 2:1, он умело ложился, тормозил игру. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча, но я не хочу принижать уровень соперника», – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoМарцел Личка
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
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