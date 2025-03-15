Марцел Личка: «Динамо» провело отличную игру, но в атаке у нас нет киллера. Мы были лучше после перерыва. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча»
Марцел Личка считает, что «Динамо» не повезло в игре с «Локомотивом» (1:2).
«Всегда выигрывает команда, которая забивает голы. Мы провели отличную игру. В трех следующих матчах после игры с «Ростовом» команда продемонстрировала высокий уровень.
К сожалению, в атаке у нас нет киллера. Возможно, Константин Тюкавин не думал бы (в каких‑то моментах), а просто ударил – и мяч пошел бы в сторону ворот. Мне кажется, что могли забивать три мяча, но это футбол. Нужно поздравить соперника, «Локомотив» – хорошая команда.
После перерыва мы были лучше, больше владели мячом. Когда соперник повел 2:1, он умело ложился, тормозил игру. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча, но я не хочу принижать уровень соперника», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости