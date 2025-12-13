«Ливерпуль» запросил информацию об условиях выплаты суммы отступных за Семеньо. Вингера «Борнмута» зимой можно купить за 60+5 млн фунтов
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Энтойна Семеньо.
«Ливерпуль» заинтересован в подписании 25-летнего вингера «Борнмута» Энтойна Семеньо.
В зимнее трансферное окно у футболиста начнет действовать пункт о выплате отступных.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма выкупа составит 60 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов, а летом 2026 года она снизится примерно до 50 миллионов фунтов.
Отмечается, что «Борнмут» был бы счастлив сохранить игрока в команде до завершения этого сезона, понимая, что летом за него заплатят меньше.
Считается, что «Ливерпуль» уже запросил информацию об условиях выплаты суммы отступных.
В этом сезоне Семеньо забил 6 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах АПЛ.
