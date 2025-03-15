Футболистка сборной Франции U23 Фонтен назвала гомосексуальность грехом, сославшись на Библию. Федерация футбола страны осудила ее

Французскую футболистку осудили за слова о том, что гомосексуальность – это грех.

«Всем хорошо известно, что гомосексуальность – это грех, как сказано в Библии. В книге Левит это утверждается.

И потом, я не говорю ничего негативного. То есть, я хочу сказать, что... Я призываю этих людей бороться, стараться выпутаться из этого и, прежде всего, не чувствовать себя виноватыми.

Несомненно, когда мы грешим, когда мы делаем что-то плохое, мы чувствуем себя виноватыми. Мы готовы отойти от чего-то хорошего, мы готовы ввергнуть себя в пропасть, и наша цель – выбраться из этого.

Этим людям, людям гомосексуальной ориентации, я просто хочу сказать, что Бог все равно любит их. Они не должны верить, что Бог их не любит, что он мертв или что они никогда не смогут приблизиться к нему.

Для меня это грех. Гомосексуальность – это грех. Ложь – это грех. Воровство – это грех. Когда Иисус пришел ко мне, я много грешила, и все же он все равно пришел», – сказала футболистка «Флери» и сборной Франции U23 Айрин Фонтен в интервью Holy Production.

Федерация футбола Франции (FFF) прокомментировала высказывания футболистки для Le Parisien.

«Мы решительно осуждаем неуместные комментарии, сделанные Арин Фонтейн в ее недавнем интервью. Они полностью противоречат ценностям уважения и вовлеченности, которых придерживается Федерация футбола Франции», – заявили в организации.