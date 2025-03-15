«Оренбург» победил впервые за 20 матчей РПЛ – игравший в меньшинстве «Факел». Божин забил в свои ворота на 95-й

«Оренбург» выиграл в Мир РПЛ впервые с июля.

В 21-м туре оренбуржцы на своем поле обыграли «Факел » (1:0) благодаря автоголу Сергея Божина на 95-й минуте.

С 53-й минуты клуб из Воронежа играл в меньшинстве из-за удаления Дилана Мертенса.

Это вторая победа «Оренбурга » в нынешнем чемпионате. Первая была в 1-м туре со «Спартаком» (2:0), после нее было 5 ничьих и 14 поражений.

Также это первая победа при Владимире Слишковиче , возглавившем команду по ходу сезона. До этого «Оренбург» под руководством экс-тренера «Спартака» в чемпионате потерпел 8 поражений и один раз сыграл вничью.

«Оренбург» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 11 очками. Отставание от зоны стыков на данную минуту – 6 баллов.