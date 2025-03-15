«Оренбург» победил впервые за 20 матчей РПЛ – игравший в меньшинстве «Факел». Божин забил в свои ворота на 95-й
«Оренбург» выиграл в Мир РПЛ впервые с июля.
В 21-м туре оренбуржцы на своем поле обыграли «Факел» (1:0) благодаря автоголу Сергея Божина на 95-й минуте.
С 53-й минуты клуб из Воронежа играл в меньшинстве из-за удаления Дилана Мертенса.
Это вторая победа «Оренбурга» в нынешнем чемпионате. Первая была в 1-м туре со «Спартаком» (2:0), после нее было 5 ничьих и 14 поражений.
Также это первая победа при Владимире Слишковиче, возглавившем команду по ходу сезона. До этого «Оренбург» под руководством экс-тренера «Спартака» в чемпионате потерпел 8 поражений и один раз сыграл вничью.
«Оренбург» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 11 очками. Отставание от зоны стыков на данную минуту – 6 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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