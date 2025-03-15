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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 29-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон».

В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Челси», «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером».

Матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» перенесен на 16 апреля из-за участия «сорок» в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Мерсисайдцы выездную игру 29-го тура с «Астон Виллой» (2:2) провели 19 февраля.

Чемпионат Англии

29-й тур

Премьер-лига. 29 тур
15 марта 15:00, Гудисон Парк
Эвертон
Не начался
-xG-
Вест Хэм
Премьер-лига. 29 тур
15 марта 15:00, Портман Роуд
Ипсвич
Не начался
-xG-
Ноттингем Форест
Премьер-лига. 29 тур
15 марта 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Брайтон
Премьер-лига. 29 тур
15 марта 15:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Не начался
-xG-
Вулверхэмптон
Премьер-лига. 29 тур
15 марта 17:30, Дин Корт
Борнмут
Не начался
-xG-
Брентфорд
Премьер-лига. 29 тур
16 марта 13:30, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Челси
Премьер-лига. 29 тур
16 марта 13:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
-xG-
Тоттенхэм
Премьер-лига. 29 тур
16 марта 19:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoБрентфорд
logoСаутгемптон
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoБорнмут
logoИпсвич
logoБрайтон
logoЛестер
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoФулхэм
logoАрсенал
logoЧелси
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