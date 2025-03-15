Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 29-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » примет «Брайтон ».

В воскресенье «Арсенал » сразится в дерби с «Челси », «Манчестер Юнайтед » сыграет в гостях с «Лестером».

Матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» перенесен на 16 апреля из-за участия «сорок» в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Мерсисайдцы выездную игру 29-го тура с «Астон Виллой» (2:2) провели 19 февраля.

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29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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