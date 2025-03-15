Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 29-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон».
В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Челси», «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером».
Матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» перенесен на 16 апреля из-за участия «сорок» в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Мерсисайдцы выездную игру 29-го тура с «Астон Виллой» (2:2) провели 19 февраля.
Чемпионат Англии
29-й тур
15 марта 15:00, Гудисон Парк
15 марта 15:00, Портман Роуд
Не начался
-xG-
15 марта 15:00, Этихад
Не начался
-xG-
15 марта 15:00, Сент-Мэри
Не начался
-xG-
15 марта 17:30, Дин Корт
16 марта 13:30, Эмирейтс
16 марта 13:30, Крэйвен Коттэдж
16 марта 19:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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