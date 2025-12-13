Невилл о ситуации с Салахом: «Я понимаю и Мо, и «Ливерпуль». Но мне не понравилось, когда Роналду дал то интервью в «МЮ». Топ-ироки часто по-другому смотрят на вещи»

Гари Невилл: я понимаю и Салаха, и «Ливерпуль».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации с Мохамедом Салахом .

«Я смотрю на ситуацию с двух сторон.

Не рассматривал бы это с точки зрения рядового игрока. Но когда у вас есть футболист такого уровня, который почти лучший в мире, иногда не нужно принимать его поступок. Когда Роналду сделал подобное в «МЮ», я не слишком доброжелательно это воспринял. От таких игроков ждут, что они будут вести всех за собой.

Впрочем, для футболиста такого уровня и таланта это не необычное поведение. Они часто по-другому смотрят на вещи.

Мне легко говорить, когда это происходит в «Ливерпуле » – я могу расслабленно сидеть. Но мне бы не понравилось, если бы такое произошло в моем клубе «Манчестер Юнайтед». Мне не понравилось, когда несколько лет назад Криштиану сделал подобное и дал то большое интервью.

По-моему, это было неправильно. Момент был выбран неверно, да и способ некорректный. Поэтому я понимаю, почему фанаты «Ливерпуля» расстроены.

С другой стороны, я комментировал матч [против «Лидса»] и считал, что [Салах] должен был выйти на поле, я говорил об этом в репортаже.

Понимаю, почему он был расстроен, но понимаю и точку зрения «Ливерпуля» – они чувствуют себя преданными. Считают, что он привлек к ним ненужное внимание в момент испытаний и трудностей», – сказал Невилл.