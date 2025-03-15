Фетисов о деле Каменева: «Мельдоний – это 10 лет, все это знают. Он должен был думать головой! Это безответственность и пофигизм!»
Вячеслав Фетисов считает, что Владислав Каменев проявил безответственность.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
«Он должен был думать своей головой! Мельдоний – это десять лет, все это знают, большое количество крутых спортсменов попали на этом. Чем люди думают? Не знают, что за это могут башку отвернуть?
Я не понимаю, как такое можно сделать в век информации, когда мельдоний у всех на слуху. Это безответственность и пофигизм! А самое главное – зачем?» – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости