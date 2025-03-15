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  • Фетисов о деле Каменева: «Мельдоний – это 10 лет, все это знают. Он должен был думать головой! Это безответственность и пофигизм!»
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Фетисов о деле Каменева: «Мельдоний – это 10 лет, все это знают. Он должен был думать головой! Это безответственность и пофигизм!»

Вячеслав Фетисов считает, что Владислав Каменев проявил безответственность.

Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Он должен был думать своей головой! Мельдоний – это десять лет, все это знают, большое количество крутых спортсменов попали на этом. Чем люди думают? Не знают, что за это могут башку отвернуть?

Я не понимаю, как такое можно сделать в век информации, когда мельдоний у всех на слуху. Это безответственность и пофигизм! А самое главное – зачем?» – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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