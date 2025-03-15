Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»

Павел Лысенков предположил, что Александра Овечкина будут принижать в КХЛ.

Ранее капитан «Вашингтона» заявил , что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.

«Овечкина ждет очень серьезная ломка в КХЛ. Ему придется в 40+ лет перестраиваться под лигу, мотаться 68 матчей.

Там, в Америке, он бог, и любая фраза его превозносит: благотворительные акции, встречи со звездами. У нас его будут чморить, как сейчас чморят Кузнецова , Ковальчука и Дацюка .

Фанаты «Динамо » будут рады, но он не сможет быть большой звездой, а его имидж будет рушиться из-за всяких дебильных комментариев», – заявил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков в эфире передачи «Отдел хоккея».

«Овечкин побьет рекорд в этом сезоне – даю 80% на это. Но Кубок Стэнли для «Вашингтона» интересует его больше». Комментатор матчей «Кэпиталс» об Александре