Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»
Ранее капитан «Вашингтона» заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.
«Овечкина ждет очень серьезная ломка в КХЛ. Ему придется в 40+ лет перестраиваться под лигу, мотаться 68 матчей.
Там, в Америке, он бог, и любая фраза его превозносит: благотворительные акции, встречи со звездами. У нас его будут чморить, как сейчас чморят Кузнецова, Ковальчука и Дацюка.
Фанаты «Динамо» будут рады, но он не сможет быть большой звездой, а его имидж будет рушиться из-за всяких дебильных комментариев», – заявил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков в эфире передачи «Отдел хоккея».
«Овечкин побьет рекорд в этом сезоне – даю 80% на это. Но Кубок Стэнли для «Вашингтона» интересует его больше». Комментатор матчей «Кэпиталс» об Александре
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий