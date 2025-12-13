Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке клуба РПЛ (Иван Карпов)

Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке клуба РПЛ.

Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке клуба РПЛ , сообщает инсайдер Иван Карпов .

Инвестиционный фонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу инвесторов из ОАЭ.

Фонд специализируется на сопровождении трансферов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона, и занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.

В декабре одним из президентов фонда стал бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.