Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке клуба РПЛ (Иван Карпов)
Инвестиционный фонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу инвесторов из ОАЭ.
Фонд специализируется на сопровождении трансферов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона, и занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.
В декабре одним из президентов фонда стал бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
