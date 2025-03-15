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«Ман Сити» отстал от «Ноттингема» на 6 очков. «Челси» тоже может увеличить отрыв от команды Пепа, а «Ньюкасл» – обойти «горожан»

Отставание «Манчестер Сити» от третьего места в АПЛ стало больше.

Команда тренера Пепа Гвардиолы дома упустила победу над «Брайтоном» (2:2) в 29-м туре Премьер-лиги, дважды ведя в счете.

Идущий третьим «Ноттингем Форест» обыграл «Ипсвич» (4:2) и набрал 54 очка, у занимающего пятое место «Сити» – 48. Разрыв вырос до шести очков, перед туром он составлял 4 балла.

Отметим, что «Челси», занимающий четвертую строчку (49) также может уйти в отрыв от «горожан», если завтра обыграет «Арсенал». А «Ньюкасл» (47 баллов) может обойти «Ман Сити», если победит «Ливерпуль» 16 марта.

В Лигу чемпионов гарантированно попадут четыре первые команды. Однако у Англии, скорее всего, будет пятая путевка благодаря удачным выступлениям команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoБрайтон
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