«Ман Сити» отстал от «Ноттингема» на 6 очков. «Челси» тоже может увеличить отрыв от команды Пепа, а «Ньюкасл» – обойти «горожан»

Отставание «Манчестер Сити» от третьего места в АПЛ стало больше.

Команда тренера Пепа Гвардиолы дома упустила победу над «Брайтоном » (2:2) в 29-м туре Премьер-лиги, дважды ведя в счете.

Идущий третьим «Ноттингем Форест » обыграл «Ипсвич» (4:2) и набрал 54 очка, у занимающего пятое место «Сити» – 48. Разрыв вырос до шести очков, перед туром он составлял 4 балла.

Отметим, что «Челси », занимающий четвертую строчку (49) также может уйти в отрыв от «горожан», если завтра обыграет «Арсенал». А «Ньюкасл» (47 баллов) может обойти «Ман Сити », если победит «Ливерпуль» 16 марта.

В Лигу чемпионов гарантированно попадут четыре первые команды. Однако у Англии, скорее всего, будет пятая путевка благодаря удачным выступлениям команд в еврокубках в нынешнем сезоне.