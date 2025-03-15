«Ман Сити» отстал от «Ноттингема» на 6 очков. «Челси» тоже может увеличить отрыв от команды Пепа, а «Ньюкасл» – обойти «горожан»
Отставание «Манчестер Сити» от третьего места в АПЛ стало больше.
Команда тренера Пепа Гвардиолы дома упустила победу над «Брайтоном» (2:2) в 29-м туре Премьер-лиги, дважды ведя в счете.
Идущий третьим «Ноттингем Форест» обыграл «Ипсвич» (4:2) и набрал 54 очка, у занимающего пятое место «Сити» – 48. Разрыв вырос до шести очков, перед туром он составлял 4 балла.
Отметим, что «Челси», занимающий четвертую строчку (49) также может уйти в отрыв от «горожан», если завтра обыграет «Арсенал». А «Ньюкасл» (47 баллов) может обойти «Ман Сити», если победит «Ливерпуль» 16 марта.
В Лигу чемпионов гарантированно попадут четыре первые команды. Однако у Англии, скорее всего, будет пятая путевка благодаря удачным выступлениям команд в еврокубках в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости