Шестеркин сделал 5-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Коламбусом»: 21 сэйв из 21

Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 21 в матче с «Коламбусом» (4:0).

Вратарь «Рейнджерс» сыграл на ноль в 5-й раз в сезоне и был признан первой звездой этой встречи.

Всего в 49 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 23 победы при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.