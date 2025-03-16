Шестеркин сделал 5-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Коламбусом»: 21 сэйв из 21
Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 21 в матче с «Коламбусом» (4:0).
Вратарь «Рейнджерс» сыграл на ноль в 5-й раз в сезоне и был признан первой звездой этой встречи.
Всего в 49 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 23 победы при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости