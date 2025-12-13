  • Спортс
Межконтинентальный кубок. «Фламенго» победил «Пирамидс» и сыграет с «ПСЖ» за трофей

«Фламенго» обыграл «Пирамидс» из Египта.

«Фламенго» победил «Пирамидс» из Египта (2:0) в рамках Межконтинентального кубка ФИФА.

Теперь бразильский клуб разыграет трофей с «ПСЖ», матч состоится 17 декабря.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

Межконтинентальный кубок ФИФА. Play-off
13 декабря 17:00, Стадион Ахмед бин Али
Фламенго
Завершен
2 - 0
Пирамидс
Матч окончен
90’
Отто   Хамди
Карраскаль   Педро
86’
81’
Mahmoud Abdel Hafiz Mohamed Abdel Sabour   Фатхи
81’
Mahmoud Abdel Hafiz Mohamed Abdel Sabour
де Арраскаэта   Луис Араужо
76’
Жоржиньо   де ла Крус
76’
75’
Отто
74’
Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf   Эвертон
74’
Туре   Reda
Эвертон   Бруно Энрике
60’
Алекс Сандро   Айртон
60’
  Данило
52’
51’
Marie
2тайм
Перерыв
  Лео Перейра
24’
Фламенго
Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Данило, Варела, Жоржиньо, Пульгар, Эвертон, де Арраскаэта, Карраскаль, Плата
Запасные: Алвес, Лео Ортис, Айртон, Эмерсон, Араужо, Сауль, де ла Крус, Ян, Педро, Бруно Энрике, Лино, Майкл Ричард, Луис Араужо, Жуниньо
1тайм
Пирамидс:
Аль-Шенави, Хамди, Сами, Marie, Шиби, Туре, Абдельмонем, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, Отто, Mahmoud Abdel Hafiz Mohamed Abdel Sabour, Майеле
Запасные: Эвертон, Фатхи, Хамди, Габр, Эль-Габбас, Ziad Haytham, Гад, Галаль, Хафез, Tarek Alaa El Gebaly, Abdul Aati Donga, Reda, Magdi, Тауфик
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoФламенго
logoПирамидс
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoвысшая лига Египет
logoвысшая лига Бразилия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
