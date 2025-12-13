Межконтинентальный кубок. «Фламенго» победил «Пирамидс» и сыграет с «ПСЖ» за трофей

«Фламенго» обыграл «Пирамидс» из Египта.

«Фламенго » победил «Пирамидс » из Египта (2:0) в рамках Межконтинентального кубка ФИФА.

Теперь бразильский клуб разыграет трофей с «ПСЖ », матч состоится 17 декабря.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.