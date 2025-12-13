Матч окончен
Межконтинентальный кубок. «Фламенго» победил «Пирамидс» и сыграет с «ПСЖ» за трофей
«Фламенго» обыграл «Пирамидс» из Египта.
«Фламенго» победил «Пирамидс» из Египта (2:0) в рамках Межконтинентального кубка ФИФА.
Теперь бразильский клуб разыграет трофей с «ПСЖ», матч состоится 17 декабря.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
Межконтинентальный кубок
Межконтинентальный кубок ФИФА. Play-off
13 декабря 17:00, Стадион Ахмед бин Али
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Что делать с Хаби Алонсо?30108 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости