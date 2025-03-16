Панарин набрал 1+1, став 2-й звездой матча с «Коламбусом» и продлив серию с очками (6+6) до 8 игр. У него 71 балл в 65 встречах
Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:0).
Форвард «Рейнджерс» признан второй звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (6+6) до 8 матчей. Всего в 65 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 71 (29+42) балл.
Сегодня за 18:06 (1:29 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Панарина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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