Посетившим мероприятие с Месси в Индии, закончившееся беспорядками, вернут деньги, сообщили в полиции. Билеты стоили от 38 долларов – половину недельного заработка в стране

Посетившим мероприятие с Лионелем Месси в Индии вернут деньги.

12 декабря в Индию прибыл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, он поучаствовал в церемонии открытия 21-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек, сам Месси следил за всем по видеосвязи и покинул арену спустя 20 минут, помахав трибунам и подписав майки нескольким избранным гостям.

После этого фанаты устроили погром , бросали кресла, подиум и другие предметы на газон.

Главный организатор мероприятия, Сатадру Дутта, был задержан полицией, сообщил Раджив Кумар, начальник полиции Западной Бенгалии.

Запланированный визит Месси на стадион должен был длиться 45 минут, но его появление продлилось всего 20 минут. Билеты на мероприятие стоили от 3500 рупий (38,65 долларов) – более половины среднего недельного дохода в Индии. Один из болельщиков заявил, что заплатил 130 долларов.

«Мы уже задержали главного организатора. Мы принимаем меры, чтобы это нарушение не осталось безнаказанным. Он уже письменно пообещал вернуть деньги за проданные билеты», – сказал Кумар.