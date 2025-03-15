«Ак Барс» проиграл 3 из 4 последних игр. «Витязь» выиграл 3-й матч подряд
«Ак Барс» уступил «Витязю» (1:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 3-е поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в 4 последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 83 очка после 66 игр.
Для «Витязя» эта победа стала 3-й подряд. Клуб тренера Павла Десяткова идет на 10-м месте в таблице Запада, набрав 57 баллов после 65 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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