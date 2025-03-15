«Ак Барс» проиграл 3 из 4 последних игр. «Витязь» выиграл 3-й матч подряд

«Ак Барс» уступил «Витязю» (1:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 3-е поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в 4 последних играх.

На данный момент «Ак Барс » занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 83 очка после 66 игр.

Для «Витязя » эта победа стала 3-й подряд. Клуб тренера Павла Десяткова идет на 10-м месте в таблице Запада, набрав 57 баллов после 65 матчей.