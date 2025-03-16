ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса»
ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА о помощи с расписанием.
Главный тренер Карло Анчелотти сегодня сообщил, что мадридцы отказываются в дальнейшем играть без как минимум 72-часовой паузы между матчами. Именно такой отдых рекомендует Международная федерация футбола.
В эфире канала «Реала» прозвучала информация о том, что команда больше никогда не станет выступать без должного перерыва, а для этого она «попросит защиты у ФИФА».
«Мы не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса», – заявил один из ведущих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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