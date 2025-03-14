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Кубок мира. Масс-старт. Пройс, Жанмонно, Симон, сестры Оберг, Тандревольд, Брезаз-Буше, Вирер выступят в гонке

Пройс, Жанмонно, Симон, Оберг, Тандревольд пробегут масс-старт на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Масс-старт, женщины

Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Предварительный старт-лист

1. Франциска Пройс (Германия)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Жюлия Симон (Франция)

4. Осеан Мишлон (Франция)

5. Жанна Ришар (Франция)

6. Селина Гротиан (Германия)

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

8. Эльвира Оберг (Швеция)

9. Суви Минккинен (Финляндия)

10. Марен Киркеэйде (Норвегия)

11. Доротея Вирер (Италия)

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

13. Ханна Оберг (Швеция)...

21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoПоклюка
масс-старт (жен)
результаты
logoКубок мира по биатлону
logoСуви Минккинен
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖанна Ришар
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Словении жен
logoАнамария Лампич
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Франции жен
logoСелина Гротиан
logoМарен Киркеэйде
logoОсеан Мишлон
logoХанна Оберг
logoДоротея Вирер
logoсборная Германии жен
logoФранциска Пройс
logoсборная Швеции жен
logoсборная Италии жен
logoЖюлия Симон
logoсборная Австрии жен
logoЭльвира Оберг
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