Кубок мира. Масс-старт. Пройс, Жанмонно, Симон, сестры Оберг, Тандревольд, Брезаз-Буше, Вирер выступят в гонке
Пройс, Жанмонно, Симон, Оберг, Тандревольд пробегут масс-старт на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Масс-старт, женщины
Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Предварительный старт-лист
1. Франциска Пройс (Германия)
2. Лу Жанмонно (Франция)
3. Жюлия Симон (Франция)
4. Осеан Мишлон (Франция)
5. Жанна Ришар (Франция)
6. Селина Гротиан (Германия)
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
8. Эльвира Оберг (Швеция)
9. Суви Минккинен (Финляндия)
10. Марен Киркеэйде (Норвегия)
11. Доротея Вирер (Италия)
12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
13. Ханна Оберг (Швеция)...
21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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