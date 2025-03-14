Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Тарьей Бо, Фийон-Майе, Перро, Фак пробегут гонку
Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Фак пробегут масс-старт на Кубке мира в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Масс-старт, мужчины
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Предварительный старт-лист
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Эмильен Жаклен (Франция)
Эрик Перро (Франция)
Себастьян Самуэльссон (Швеция)
Томмазо Джакомель (Италия)
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Тарьей Бо (Норвегия)
Вебьорн Сорум (Норвегия)
Яков Фак (Словения)
Фабьен Клод (Франция)
Мартин Ульдал (Норвегия)
Филипп Наврат (Германия)
Мартин Понсилуома (Швеция)
Полный старт-лист появится здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости