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Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Тарьей Бо, Фийон-Майе, Перро, Фак пробегут гонку

Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Фак пробегут масс-старт на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Масс-старт, мужчины

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Предварительный старт-лист

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Эмильен Жаклен (Франция)

Эрик Перро (Франция)

Себастьян Самуэльссон (Швеция)

Томмазо Джакомель (Италия)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Тарьей Бо (Норвегия)

Вебьорн Сорум (Норвегия)

Яков Фак (Словения)

Фабьен Клод (Франция)

Мартин Ульдал (Норвегия)

Филипп Наврат (Германия)

Мартин Понсилуома (Швеция)

Полный старт-лист появится здесь.

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoПоклюка
logoКубок мира по биатлону
результаты
масс-старт
logoсборная Норвегии
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Франции
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Италии по биатлону
logoФилипп Наврат
logoМартин Ульдал
logoЭрик Перро
logoКентен Фийон-Майе
logoЯков Фак
logoсборная Словении
logoСебастьян Самуэльссон
logoФабьен Клод
logoТарьей Бо
logoВебьорн Сорум
logoсборная Швеции
logoсборная Германии
logoМартин Понсилуома
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