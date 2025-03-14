Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Тарьей Бо, Фийон-Майе, Перро, Фак пробегут гонку

Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Фак пробегут масс-старт на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25 8-й этап Поклюка, Словения Масс-старт, мужчины Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko . Предварительный старт-лист Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) Эмильен Жаклен (Франция) Эрик Перро (Франция) Себастьян Самуэльссон (Швеция) Томмазо Джакомель (Италия) Кентен Фийон-Майе (Франция) Тарьей Бо (Норвегия) Вебьорн Сорум (Норвегия) Яков Фак (Словения) Фабьен Клод (Франция) Мартин Ульдал (Норвегия) Филипп Наврат (Германия) Мартин Понсилуома (Швеция) Полный старт-лист появится здесь . Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке