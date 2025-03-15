48 очков после 29 туров АПЛ – худший результат «Ман Сити» с 2009 года

«Манчестер Сити» много лет не набирал так мало очков в АПЛ, как в этом сезоне.

В текущем чемпионате Англии команда Пепа Гвардиола идет на 5-м месте с 48 баллами после 29 туров. В последний раз «горожане» демонстрировали такие же либо худшие результаты к данному этапу сезона в АПЛ-2008/09 – тогда у них было 35 очков после 29 игр.