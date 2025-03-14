Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Мухортова и Евгеньев выйдут на лед с короткими программами
Бойкова и Козловский выступят с короткиой программой на Кубке Первого канала.
Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) стартуют 15 марта в Челябинске.
Челябинск
Пары, короткая программа
Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.
Участники
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Загитовой)
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой)
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (команда Трусовой)
ПРИМЕЧАНИЕ: точное время начала соревнований станет известно позже.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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