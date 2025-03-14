Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Мухортова и Евгеньев выйдут на лед с короткими программами

Бойкова и Козловский выступят с короткиой программой на Кубке Первого канала.

Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) стартуют 15 марта в Челябинске.

Кубок Первого канала

Челябинск

Пары, короткая программа

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал .

Участники

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Загитовой)

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой)

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (команда Трусовой)

ПРИМЕЧАНИЕ: точное время начала соревнований станет известно позже.

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