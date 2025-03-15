  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги
11

В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги

КХЛ установила новый рекорд посещаемости матчей за сезон.

Матч между «Амуром» и «Барысом» в Хабаровске собрал 7100 зрителей. Таким образом, после 741 игры текущего регулярного чемпионата общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 человека за игру.

Сейчас же средний показатель впервые в истории регулярок КХЛ превышает значение в семь тысяч и составляет 7283 зрителя.

Отмечается, что до конца текущего чемпионата осталось провести еще 41 матч.

Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoКХЛ
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАмур
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoВитязь
logoЛада
logoТорпедо
logoНефтехимик
logoСпартак
logoТрактор
logoСКА
logoСочи
logoСибирь
logoАк Барс
logoАвангард
logoБарыс
logoАдмирал
logoАвтомобилист
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
logoСеверсталь
logoКуньлунь Ред Стар
болельщики
рекорды
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив» ровно идет, но многие подбираются. «Авангард» в последних матчах очень хорош»
сегодня, 08:41
Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»
29сегодня, 08:31
Паремузов о серии «Торпедо» и «Локомотива»: «Ярославль может психологически устать от своего хоккея. Если Нижний поймает драйв, внутренний джаз, то шансы есть»
7сегодня, 07:40
Главные новости
«Овечкин побьет рекорд в этом сезоне – даю 80% на это. Но Кубок Стэнли для «Вашингтона» интересует его больше». Комментатор матчей «Кэпиталс» об Александре
20 минут назад
Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Форвард ЦСКА временно отстранен (Алексей Шевченко)
2041 минуту назад
Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»
29сегодня, 08:31
НХЛ. «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Бостон» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
17сегодня, 07:55
КХЛ. «Амур» играет с «Барысом», «Сибирь» – с «Торпедо», «Салават» примет «Динамо» Минск, ЦСКА против «Динамо» Москва
20сегодня, 07:30Live
«Овечкин изношен физически. Он изменил игру – больше не хитует по 7 раз за матч. Великие хоккеисты умны». Комментатор матчей «Вашингтона» об Александре
31сегодня, 07:25
«Драйзайтль заслуживает не только «Харт Трофи», но и «Селки». Его помощь команде в обороне часто не замечают». Тренер «Эдмонтона» об игре Леона
3сегодня, 07:10
Плющев о КХЛ: «Скопировали все у НХЛ и ушли спать. Полгода идет тусовка средних команд. Так мы национальный хоккей никогда не поднимем, молодежь не воспитаем»
44сегодня, 06:25
Ротенберг о СКА: «Сейчас все хорошо. А бывает как: ночью звонит доктор и говорит – а вот у нас там такие-то ситуации. Сегодня не будет звонить, надеюсь»
59сегодня, 06:10
Овечкин про 0:3 с «Лос-Анджелесом»: «Хороший урок. Они хорошо играют в защите и не дали нам развернуться. В плей-офф тоже будет мало свободных зон»
6сегодня, 05:25
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Заврагин: «СКА добавляет от игры к игре. Мы много работали над ошибками, стараемся действовать грамотно и строго в обороне»
8 минут назад
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив» ровно идет, но многие подбираются. «Авангард» в последних матчах очень хорош»
сегодня, 08:41
Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Паремузов о серии «Торпедо» и «Локомотива»: «Ярославль может психологически устать от своего хоккея. Если Нижний поймает драйв, внутренний джаз, то шансы есть»
7сегодня, 07:40
Маклеллан о «Детройте» после 2:4 с «Каролиной»: «Наша игра во 2-м периоде никуда не годилась. Ошибки начались сразу же, мы сами отдали им инициативу»
сегодня, 06:55
Драйзайтль с дублем и 100-м очком в сезоне, Коннор с 2+1 и Паркер Келли с дублем – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:40
Илья Воробьев о броске Мозякина: «Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо – и вдруг резко вверх. Вратари знали про этот фокус, но не успевали. Дар свыше»
6сегодня, 05:50
Романцев о новой арене «Автомобилиста»: «Фантастика! Вся команда в восторге. На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам»
2сегодня, 04:40
Драйзайтль набрал очки в 17-м матче подряд (14+12 на отрезке) и повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. У Макдэвида было 2 таких серии
9сегодня, 03:40
Сорокин отбил 33 из 35 бросков «Эдмонтона», поражение – 25-е в сезоне при 24 победах
сегодня, 02:32