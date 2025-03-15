В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги
КХЛ установила новый рекорд посещаемости матчей за сезон.
Матч между «Амуром» и «Барысом» в Хабаровске собрал 7100 зрителей. Таким образом, после 741 игры текущего регулярного чемпионата общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 человека за игру.
Сейчас же средний показатель впервые в истории регулярок КХЛ превышает значение в семь тысяч и составляет 7283 зрителя.
Отмечается, что до конца текущего чемпионата осталось провести еще 41 матч.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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