В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги

КХЛ установила новый рекорд посещаемости матчей за сезон.

Матч между «Амуром » и «Барысом » в Хабаровске собрал 7100 зрителей. Таким образом, после 741 игры текущего регулярного чемпионата общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 человека за игру.

Сейчас же средний показатель впервые в истории регулярок КХЛ превышает значение в семь тысяч и составляет 7283 зрителя.

Отмечается, что до конца текущего чемпионата осталось провести еще 41 матч.

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