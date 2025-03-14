Кубок Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены выступят в конкурсе мастерства на льду
Фигуристы выступят в конкурсе мастерства на льду на Кубке Первого канала.
Соревнования стартуют 15 марта в Челябинске.
Челябинск
Конкурс мастерства на льду
Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.
Формат и точное время начала соревнований станут известны позже.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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