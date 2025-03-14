Кубок Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены выступят в конкурсе мастерства на льду

Фигуристы выступят в конкурсе мастерства на льду на Кубке Первого канала.

Соревнования стартуют 15 марта в Челябинске.

Кубок Первого канала

Челябинск

Конкурс мастерства на льду

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал .

Формат и точное время начала соревнований станут известны позже.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске