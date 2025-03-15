Кубок Первого канала. Команда Загитовой лидирует после первого вида соревнований, команда Трусовой – 2-я, команда Щербаковой – 3-я
Красная команда лидирует на Кубке Первого канала после первого вида соревнований.
Кубок Первого канала
Челябинск
Положение после первого вида
1. Команда Загитовой (красные) – 10
2. Команда Трусовой (белые) – 9
3. Команда Щербаковой (синие) – 8
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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