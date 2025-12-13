Футболистка Келли: «Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония. Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им якобы не место. Мы там, где должны быть»
Клои Келли считает, что люди не любят успешных женщин.
27-летняя нападающая «Арсенала» и сборной Англии Клои Келли считает, что люди не любят успешных женщин.
«Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония. Людям не нравится, когда женщины успешны.
Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им, как кажется некоторым, не место. Мы именно там, где должны быть, и мы намерены оставаться здесь», – заявила Келли.
Мизогиния – ненависть, неприязнь или укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам.
Что делать с Хаби Алонсо?30204 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости