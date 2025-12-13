Футболистка Келли: «Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония. Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им якобы не место. Мы там, где должны быть»

Клои Келли считает, что люди не любят успешных женщин.

27-летняя нападающая «Арсенала» и сборной Англии Клои Келли считает, что люди не любят успешных женщин.

«Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония. Людям не нравится, когда женщины успешны.

Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им, как кажется некоторым, не место. Мы именно там, где должны быть, и мы намерены оставаться здесь», – заявила Келли.

Мизогиния – ненависть, неприязнь или укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам.