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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Нисканен, Амундсен, Крюгер, Лапалю, Гульберг, Ниенге, Пеллегрино, Ангер выступят в «разделке» классикой на 20 км

Клэбо, Нисканен, Амундсен пробегут «разделку» классикой на 20 км на Кубке мира.

Лыжная гонка пройдет 15 марта.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап

Осло, Норвегия

Мужчины, 20 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

4. Франческо де Фабиани (Италия)

16. Лео Юханссон (Швеция)

24. Ришар Жув (Франция)

35. Бен Огден (США)

40. Федерико Пеллегрино (Италия)

42. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

44. Фридрих Мох (Германия)

46. Пол Гульберг (Норвегия)

48. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

52. Уго Лапалю (Франция)

54. Ииво Нисканен (Финляндия)

56. Харальд Амундсен (Норвегия)

58. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

60. Эрик Валнес (Норвегия)

62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

64. Вильям Поромаа (Швеция)

66. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

68. Эдвин Ангер (Швеция)

70. Матис Делож (Франция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoХаральд Амундсен
logoЭрик Валнес
Эдвин Ангер
logoСимен Хегстад Крюгер
logoФедерико Пеллегрино
Андреас Фьюрен Рее
logoсборная Франции
Уго Лапалю
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Швеции
logoсборная США
Бен Огден
Матис Делож
Фридрих Мох
logoсборная Германии
logoПол Гульберг
logoсборная Финляндии
logoИиво Нисканен
logoЭндрю Масгрэйв
logoФранческо де Фабиани
logoВильям Поромаа
Ришар Жув
сборная Великобритании
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЛео Юханссон
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