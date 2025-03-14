Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Нисканен, Амундсен, Крюгер, Лапалю, Гульберг, Ниенге, Пеллегрино, Ангер выступят в «разделке» классикой на 20 км
Лыжная гонка пройдет 15 марта.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап
Осло, Норвегия
Мужчины, 20 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
4. Франческо де Фабиани (Италия)
16. Лео Юханссон (Швеция)
24. Ришар Жув (Франция)
35. Бен Огден (США)
40. Федерико Пеллегрино (Италия)
42. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
44. Фридрих Мох (Германия)
46. Пол Гульберг (Норвегия)
48. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)
52. Уго Лапалю (Франция)
54. Ииво Нисканен (Финляндия)
56. Харальд Амундсен (Норвегия)
58. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
60. Эрик Валнес (Норвегия)
62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
64. Вильям Поромаа (Швеция)
66. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
68. Эдвин Ангер (Швеция)
70. Матис Делож (Франция)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло
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