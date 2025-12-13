1

«Атлетико» обыграл «Валенсию» благодаря голам Коке и Гризманна – 2:1

«Атлетико» победил «Валенсию».

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Коке открыл счет на 17-й минуте. Пепелу сравнял счет на 34-й, но его гол отменили из-за офсайда. Лукас Бельтран забил на 63-й. Антуан Гризманн вывел «матрасников» вперед на 74-й.

Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 13:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 1
Валенсия
Матч окончен
Альмада
90’
Симеоне
88’
88’
Дуро
82’
Пепелу   Рамазани
82’
Хесус Васкес   Гайя
  Гризманн
74’
72’
Угринич   Герра
71’
Джемерт   Сантамария
63’
  Бельтран
Барриос   Альмада
59’
Альварес   Гризманн
59’
Н. Гонсалес   Галлахер
59’
55’
Диего Лопес   Бельтран
Молина   Ле Норман
46’
2тайм
Перерыв
Серлот
42’
Пубиль
32’
  Коке
17’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Гризманн, Мартин, Распадори, Лангле, Мартинес, Боньяр, Муссо, Галан, Ле Норман, Галлахер, Кардозо, Альмада
1тайм
Валенсия:
Агирресабала, Копете, Джемерт, Фулькье, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Пепелу, Угринич, Диего Лопес, Дуро
Запасные: Гайя, Герра, Рамазани, Ирансо, Бельтран, Сантамария, Димитриевски, Нуньес Рамирес, Данджума, Раба, Панач Ольмо, Оторби
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
