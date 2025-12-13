Матч окончен
«Атлетико» обыграл «Валенсию» благодаря голам Коке и Гризманна – 2:1
«Атлетико» победил «Валенсию».
«Атлетико» обыграл «Валенсию» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Метрополитано».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Коке открыл счет на 17-й минуте. Пепелу сравнял счет на 34-й, но его гол отменили из-за офсайда. Лукас Бельтран забил на 63-й. Антуан Гризманн вывел «матрасников» вперед на 74-й.
Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 13:00, Метрополитано
