НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сразится дома с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Голден Стэйт» попытается продолжить победную серию в домашней встрече с «Нью-Йорком», «Детройт» сразится дома с лидером Западной конференции «Оклахомой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.