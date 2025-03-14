Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км

Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон пробегут «разделку» на 20 км на Кубке мира.

Лыжная гонка пройдет 15 марта. Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 8-й этап Осло, Норвегия Женщины, 20 км, раздельный старт, классический стиль Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена Старт-лист 7. Хедда Амундсен (Норвегия) 14. Кристин Фоснес (Норвегия) 18. Эмма Рибом (Швеция) 19. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) 21. Лотта Венг (Норвегия) 22. Рози Бреннан (США) 28. Хайди Венг (Норвегия) 26. Эбба Андерссон (Швеция) 30. Криста Пярмякоски (Финляндия) 32. Катержина Янатова (Чехия) 34. Виктория Карл (Германия) 36. Катарина Хенниг (Германия) 40. Моа Илар (Швеция) 42. Тереза Йохауг (Норвегия) 44. Нура Саннесс (Норвегия) 46. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 52. Джесси Диггинс (США) 54. Кертту Нисканен (Финляндия) Полный старт-лист – здесь . Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло