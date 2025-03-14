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Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км

Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон пробегут «разделку» на 20 км на Кубке мира.

Лыжная гонка пройдет 15 марта.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап

Осло, Норвегия

Женщины, 20 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

7. Хедда Амундсен (Норвегия)

14. Кристин Фоснес (Норвегия)

18. Эмма Рибом (Швеция)

19. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

21. Лотта Венг (Норвегия)

22. Рози Бреннан (США)

28. Хайди Венг (Норвегия)

26. Эбба Андерссон (Швеция)

30. Криста Пярмякоски (Финляндия)

32. Катержина Янатова (Чехия)

34. Виктория Карл (Германия)

36. Катарина Хенниг (Германия)

40. Моа Илар (Швеция)

42. Тереза Йохауг (Норвегия)

44. Нура Саннесс (Норвегия)

46. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

52. Джесси Диггинс (США)

54. Кертту Нисканен (Финляндия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoДжесси Диггинс
logoсборная США жен
logoсборная Норвегии жен
logoАстрид Ойре Шлинн
Виктория Карл
logoсборная Финляндии жен
logoКертту Нисканен
logoЭбба Андерссон
logoсборная Швеции жен
logoТереза Йохауг
logoХайди Венг
сборная Чехии жен
logoЛотта Венг
Катержина Янатова
Кристин Фоснес
logoХелене Марие Фоссесхолм
Нура Саннесс
logoЭмма Рибом
Хедда Амундсен
Рози Бреннан
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Моа Илар
logoКатарина Хенниг
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