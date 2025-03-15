Ширер о двойном касании Альвареса: «Полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба. Я посмотрел пенальти больше 100 раз»

Алан Ширер возмутился ситуацией с пенальти Хулиана Альвареса.

«Реал » прошел «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Я посмотрел [пенальти Альвареса] больше 100 раз и все еще пытаюсь найти неопровержимые доказательства [того, что он коснулся мяча дважды].

Это полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

УЕФА подтвердил двойное касание Альвареса. Но правило могут изменить