«Ман Сити» выиграл 2 из 6 последних матчей. Команда Гвардиолы идет на 5-м месте в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал всего две победы в шести последних матчах.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разделила очки с «Брайтоном » (2:2) в 29-м туре АПЛ .

Начиная с 19 февраля «горожане» также проиграли «Реалу» (1:3), «Ливерпулю» (0:2) и «Ноттингем Форест» (0:1) и победили «Тоттенхэм» (1:0) и «Плимут» (3:1).

Действующие чемпионы Англии идут на пятом месте в Премьер-лиге. Следующий матч «Ман Сити » проведет 30 марта в Кубке Англии против «Борнмута».