«Ман Сити» выиграл 2 из 6 последних матчей. Команда Гвардиолы идет на 5-м месте в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал всего две победы в шести последних матчах.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разделила очки с «Брайтоном» (2:2) в 29-м туре АПЛ.
Начиная с 19 февраля «горожане» также проиграли «Реалу» (1:3), «Ливерпулю» (0:2) и «Ноттингем Форест» (0:1) и победили «Тоттенхэм» (1:0) и «Плимут» (3:1).
Действующие чемпионы Англии идут на пятом месте в Премьер-лиге. Следующий матч «Ман Сити» проведет 30 марта в Кубке Англии против «Борнмута».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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