«Динамо» опустилось на 5-е место после проигрыша «Локомотиву». Команда Галактионова стала 4-й

«Локомотив» обогнал «Динамо» в таблице Мир РПЛ.

Команды Михаила Галактионова и Марцела Лички встречались в 21-м туре Мир РПЛ . Железнодорожники победили со счетом 2:1.

«Локомотив » вышел на 4-е место с 40 очками. «Динамо » опустилось на 5-ю строчку – у него 39 баллов.

Первые три строчки в таблице чемпионата России занимают «Краснодар» (43), «Зенит » (43) и «Спартак» (40). Им еще только предстоит сыграть в этом туре.