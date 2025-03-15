«Динамо» опустилось на 5-е место после проигрыша «Локомотиву». Команда Галактионова стала 4-й
«Локомотив» обогнал «Динамо» в таблице Мир РПЛ.
Команды Михаила Галактионова и Марцела Лички встречались в 21-м туре Мир РПЛ. Железнодорожники победили со счетом 2:1.
«Локомотив» вышел на 4-е место с 40 очками. «Динамо» опустилось на 5-ю строчку – у него 39 баллов.
Первые три строчки в таблице чемпионата России занимают «Краснодар» (43), «Зенит» (43) и «Спартак» (40). Им еще только предстоит сыграть в этом туре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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