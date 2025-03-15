Плющев о КХЛ: «Скопировали все у НХЛ и ушли спать. Полгода идет тусовка средних команд. Так мы национальный хоккей никогда не поднимем, молодежь не воспитаем»

Владимир Плющев считает проблемой КХЛ исчезновение клубов-лидеров.

– В нашем клубном хоккее исчезли лидеры, которые задавали темп развития нашей игры, определяли ее игровое лицо. Получили с десяток примерно одинаковых команд, которые показывают хоккей среднего уровня, чередуя подъемы и падения. Поменяй им форму – никто и не заметит! И это мы говорим о первой половине таблицы, представляете, какой уровень в подвале?

– В чем причина?

– Сто раз говорил о том, что у КХЛ нет продуманной стратегии развития. Скопировали все у НХЛ , начиная с потолков зарплат и завершая урезанной предсезонной подготовкой, – и ушли спать. Если и просыпаемся, то чтобы выкрикнуть еще одно сомнительное словечко – драфт.

В таком режиме национальный хоккей мы никогда не поднимем, а молодежь не воспитаем. Открытия уровня Демидова у нас единичные, раз в пять лет. Зато идет парад второсортных по мировым меркам легионеров.

Нам много говорят о конкуренции внутри десятки ведущих середняков. Но давайте смотреть правде в глаза – эта конкуренция не приводит к развитию школы. Мастеров в лиге – раз-два и обчелся, много пустой беготни, оборонительного хоккея, эмоций. И все это умножено, а точнее разделено на кризис судейского руководства.

В итоге полгода идет тусовка средних команд. То одни просаживаются, то другие. Без развития, – сказал заслуженный тренер России.